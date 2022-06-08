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  4. Miras kavgasında 3 akrabasını öldürüp kaçmıştı! Flaş kırmızı bülten talebi

Miras kavgasında 3 akrabasını öldürüp kaçmıştı! Flaş kırmızı bülten talebi

08.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda Mehmet Yılmaz, miras nedeniyle çıkan kavgada dehşet saçmıştı. Olayda, kuzeni Seyit (31) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldüren firarı için 3 kez müebbet istenirken, yakalanması için de kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Miras kavgasında 3 akrabasını öldürüp kaçmıştı! Flaş kırmızı bülten talebi

Kan donduran olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti.

AYLARDIR KAYIP

Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 156 gündür yakalanamadı.

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3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

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Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Mehmet Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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