Isparta'nın Gelendost ilçesinde Miryokefalon Zaferi'nin 842. yıl dönümü kutlandı.

Türk Tarih Kurumu, Gelendost Kaymakamlığı, Gelendost Belediyesi ve Hamideli Derneği tarafından Gelendost Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, 5 farklı ülkeden araştırmacılar, akademisyenler, kent ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Güray Kırpık, burada yaptığı konuşmada, her 10 akademisyenden 8'inin Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı yer olarak Eğirdir Gölü ve çevresini işaret ettiğini söyledi.

Bu zaferin Türkiye çapında kutlanması ve hatırlanması gerektiğini belirten Kırpık, şöyle konuştu:

"Miryokefalon Zaferi, Batı Anadolu'nun Türkleşmesinin ve İslamlaşmasının, bu anlamda Bizans'ın elinden çıkmasının ve tapusunun alınmasının adıdır. Kıyı Ege Bölgesi'nden, İznik'e kadar olan bölgenin yeniden ele geçirilmesi için verilen gayretin adıdır. Çünkü Haçlı Seferleri nedeniyle 1097 yılında Anadolu'nun batı bölgesi yeniden Bizans'ın eline geçmiş, Türklerin elinden çıkarak, istila edilmişti. Miryokefalon Zaferi, Osmanlı Devleti'ne doğru giden ve Anadolu'nun Türkiye adıyla anılmasına vesile olan sonuçlar getirmiştir. Bir daha da Müslüman Türk milletinin ve İslam medeniyetinin elinden çıkmayacak şekilde tescil edilmiştir. Bu zaferde, tarih kaynaklarına atfen ifade ediyorum, 100 binin üzerinde Roma askeri katılmıştı, bunlardan tamamına yakınının imhası ve esir edilmesi söz konusudur."