HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Misafir olarak evinde kaldığı arkadaşının kimliğini çaldı! Bankada yakayı ele verdi: Tam 280 bin lira...

Misafir olarak evinde kaldığı arkadaşının kimliğini çaldı! Bankada yakayı ele verdi: Tam 280 bin lira...

21.10.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 'pes artık' dedirten bir olay yaşandı. Arkadaşının evinde kalan bir şahıs, arkadaşının kimliğini çalarak bir bankadan 280 bin lira kredi çekmeye çalıştı. Banka görevlilerinin şüphelenmesi üzerine şahıs bankada gözaltına alındı. İşte hayrete düşüren haberin detayları...

Misafir olarak evinde kaldığı arkadaşının kimliğini çaldı! Bankada yakayı ele verdi: Tam 280 bin lira...

Sinop'ta arkadaşının kimliğini çalarak bir bankadan 280 bin lira kredi çekmeye çalışan şahıs, görevlilerin dikkati sayesinde engellenerek polise teslim edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerinde özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi misafir olarak gittiği arkadaşının evinden kimliğini çaldı. Bankaya giderek kendisini kimlikteki kişi olarak tanıttı ve 280 bin TL kredi çekmek istediğini söyledi.

Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti! 'Hayallerimi yıktılar'Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti! 'Hayallerimi yıktılar'

BANKA GÖREVLİLERİNİN DİKKATİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Banka görevlilerinin şüphelenmesi üzerine şahıs bankada gözaltına alınarak durum 112’ye bildirildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önce kimliğinin çalındığından şüphelenilen vatandaşla görüşülerek bankadaki işlemin kendisi tarafından yapılmadığı öğrenildi.

Ardından bankada bekletilen şüpheli şahsın kimlik incelenmesi yapılarak başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Yapmak istediği kredi işlemi gerçekleşmeden önlenen şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştıMahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı
Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!
'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...
Anahtar Kelimeler:
kredi banka kimlik

En Çok Okunan Haberler

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Gülşen aylık gelirini açıkladı

Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'

Lütfü Savaş canlı yayında açıkladı! 'AK Parti'den birisi geldi'

Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı

Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

Ankara'da kan donduran olay! Polis memuru, eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti...

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.