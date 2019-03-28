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Mısır istihbarat heyeti "ateşkes görüşmeleri için" yeniden Gazze'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Bugün öğleden sonra Gazze'den ayrılan heyet, Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek yeniden Gazze'ye giriş yaptı

Mısır İstihbarat Teşkilatı'ndan bir heyet, İsrail ile ateşkes konusunu görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne geldi.

Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün öğleden sonra Gazze'den ayrılan heyet Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek yeniden Gazze'ye giriş yaptı.

Ziyaretin, "İsrail ile ateşkes konusunda Hamas ve Filistinli gruplarla yapılan görüşmeleri tamamlama amacı taşıdığı" ifade edildi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında pazartesi akşamı ve salı sabahı yaşanan gerginliğin ardından Mısır istihbarat heyeti dün Gazze'ye gelmiş, bugün öğleden sonra ise bölgeden ayrılmıştı.

Mısır heyeti, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

- Ne olmuştu?

Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, 25 Mart'ta yerel saatle 22.00'da Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil mısır

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