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MISIR KONSOLOSLUĞU'NDA İDAMLAR PROTESTO EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA Mısır'da, 9 kişinin idam edilmesi Beşiktaş'taki Mısır Konsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA
Mısır'da, 9 kişinin idam edilmesi Beşiktaş'taki Mısır Konsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi. Yapılan basın açıklamasında idam kararlarının adil bir biçimde verilen kararlar olmadığı vurgulandı.
Bebek'teki Mısır Konsolosluğu önünde saat 17.00'da gerçekleştirilen eyleme çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup ile Türkiye'de yaşayan Mısır vatandaşları katıldı. Ellerinde idam karşıtı dövizler bulunan eylemciler, idam edilen 9 kişinin fotoğraflarının yer aldığı bir pankart açtı. Sık sık tekbir getiren eylemciler Mısır Cumhurbaşkanı Aldulfettah El Sisi aleyhine de sloganlar attı.
Kur'an okunmasıyla başlayan eylemde grup adına yapılan basın açıklamasını AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç okudu. Açıklamada, "Mısır'da gerçekleştirilen idamlar Mısır mahkemeleri tarafından adil bir biçimde verilmiş kararlar değildir. Bu kararlar tamamen siyasi amaçla verilmiştir. İçimizi yakan bu olay karşısında bizi daha da dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri ve Müslüman toplulukların bu yaşananlar karşısında sessiz kalmalarıdır" denildi.
Polisin konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Toplanan grup
-Slogan atanlar
-Pankarttan görüntü
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar

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