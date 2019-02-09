Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü Akdeniz'e bağlayacak su yolu projesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Tanzanya Dışişleri Bakanı Augustine Mahiga, Nil Nehri'nin ana kaynaklarından Victoria Gölü'nü Akdeniz'e bağlayacak su yolu projesini görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ve Mahiga'nın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da pazar günü düzenlenmesi beklenen Afrika Birliği zirvesi öncesi düzenlenen hazırlık toplantıları çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, Nil Nehri ülkeleri ve halklarının beklentilerinin gerçekleştirilmesi için Victoria Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan su yolu projesiyle ilgili iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.
Söz konusu su yolu projesi, nehir taşımacılığı alanında bölgesel bir mekanizma oluşturulması amacıyla Afrika'daki ülkeleri birbirine bağlamak için Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) kurumunun gözetiminde yürütülen bölgesel projelerden biri.
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