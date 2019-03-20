Mısır'da anayasa değişikliği teklifinde ikinci aşama başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, "Cumhurbaşkanlığı görev süresini uzatacak﻿ ve Abdulfettah es-Sisi'nin üçüncü dönem adaylığının önünü açacak" anayasa değişikliği için ikinci aşama kabul edilen toplantılara başlandı.

Mısır Parlamentosu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantısının bugün Meclis Başkanı Ali Abdulal’in başkanlığında gerçekleştirildiği duyuruldu.

Abdulal toplantıda, görüşmelerin iki aşamada yapılacağını ilk aşamada değişiklik teklifi yapılan maddeler hakkındaki görüşlerin dinleneceği, değişikliğin anayasanın diğer maddeleriyle çelişmemesi için anayasaya uyumunun değerlendirileceği, ikinci aşamada ise değişiklik yapılacak maddelerdeki lafız, kelime ve ifadelerin dizilişlerinin ele alınacağını söyledi.

Komisyonun çalışmalarının toplamda 2 ay olduğuna, 30 gününü ise geride bıraktığına işaret eden Parlamento Başkanı, söz konusu sürede parlamento içi ve dışından değişiklik teklifi yapılan maddelerle ilgili görüşlerin alındığı ve değerlendirildiğini kaydetti.