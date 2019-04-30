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Mısır'da son iki yılda 894 kiliseye ruhsat verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Mısır'da son iki yılda 894 kiliseye ruhsat verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da 2017 yılından bu yana 894 kilise ve binaya imar affı getirilerek ruhsat verildi.

Mısır hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, kiliselerin durumunu yasallaştırma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Ülkede 512 kilise ve kiliselere ait 352 binaya ruhsat verildiği belirtilen açıklamada, 30 kilise ve buna bağlı binaların durumunun ise şartlı olarak karara bağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2017 yılından bu yana ülke çapında 894 kilise ve binaya ruhsat verildiği belirtildi.

Mısır'da 2016 yılında kiliselerin inşası ve restorasyonu kanununun yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl sonra kiliselerin durumu incelenerek ruhsat verilmesi için kurul oluşturuldu.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde yeni kiliselerin yapımına ruhsat verilmediği gibi eski kiliselerin onarımına da müsaade edilmiyordu.

Resmi rakamlara göre, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Ancak Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.

Mısır İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin toplam nüfusu 104 milyon.

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Kilise mısır

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