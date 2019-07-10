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Mısır'daki Anba Bole kilisesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Başkent Kahire'deki Anba Bole Kıpti kilisesinde yangın çıktı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Hadaik el-Kubbe bölgesinde bulunan Anba Bole Kıpti kilisesinde yangın çıktı.

Kilise Sözcüsü Bolis Halim, yaptığı yazılı açıklamada, Hadaik el-Kubbe bölgesindeki Tira el-Cebel Caddesi'nde bulunan Anba Bole kilisesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını belirtti.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında kilisenin ciddi oranda zarar gördüğünü kaydeden Halim, herhangi bir can kaybının ise olmadığını ifade etti.

Halim, yetkililerin yangının çıkış nedenini araştırdıklarını aktardı.

Mısır Sivil Savunma müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangına 10 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kilisenin tamamı yanmadan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Mısır'daki Hristiyan nüfusu hakkında son yıllara ait herhangi bir resmi açıklama bulunmazken, 2 Kasım 2012'de Ortodoks Kilisesi Patrikliğine seçilen II. Tawadros çeşitli vesilelerle ülkede 15 milyon Hristiyan olduğunu ifade etmişti.

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Anba Bole Kilise mısır yangın

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