HABER

Mısırlı genç aktör Heysem Ahmet Zeki Kahire'de hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Sanat çevrelerinde "Şanssız" olarak isimlendirilen genç aktörün ölümü ülkeyi hüzne boğdu

KAHİRE (AA) - Mısırlı ünlü genç aktör Heysem Ahmed Zeki, başkent Kahire’de hipotansiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Sanatçılar Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşında olan Zeki’nin başkent Kahire’nin batısındaki Şeyh Zayid bölgesindeki evinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tıbbi kaynaklara dayandırılan açıklamada, Zeki’nin ölümüne tıpta hipotansiyon olarak bilinen kan basıncındaki ani ciddi düşüşün sebep olduğu belirtildi.

Heysem Zeki, fakir bir ailenin çocuğu olarak başkent Kahire’de tiyatro ile sanat hayatına atılan Mısır ve Arap dünyasında “Esmer genç” olarak tanınan ve sevilen ünlü aktör Ahmed Zeki’nin oğluydu.

2006 yılında “Halim” filmiyle beyaz perdeye adım atan genç aktör, Mısır’da ve diğer Arap ülkelerinde gösterime giren “Palyaço”, “Ayın Avuç İçi” ve “Hazine” filmlerinde rol almış, ayrıca “Kelepçe” dizisinde de oynamıştı.

-Ölümü Mısır’ı hüzne boğdu

Zeki’nin ani ölümü Mısır kamuoyu ve sanat çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. 9 yaşındayken yine bir oyuncu olan annesi Hale Fuad’ı, 21 yaşında da babası Ahmed Zeki’yi kaybeden Heysem Ahmed Zeki, bu nedenle sanat çevrelerinde “Şanssız” olarak isimlendirilmişti.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Geri manevra yapan kargo aracının altında kalan vatandaş yaraladıGeri manevra yapan kargo aracının altında kalan vatandaş yaraladı
Başkan Aktaş, moral aşıladıBaşkan Aktaş, moral aşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aktör Heysem Zeki mısır ölüm

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

Pakize Akbaba beraat etti!

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar! Üst katlardan atladı

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.