Mısırlı gençlerden Türkçe kurslarına büyük ilgi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe kurslarına kayıt yaptırmak isteyen Mısırlılar izdiham oluşturdu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Güz Dönemi kayıtları bugün başladı. İlk gün yüzlerce Mısırlı genç, kayıt yaptırıp Türkçe öğrenebilmek amacıyla sabah erken saatlerden itibaren enstitü önünde toplandı.

Bildiği birkaç kelime Türkçeyle AA muhabirine konuşan edebiyat fakültesi öğrencisi Hulud Bekr, Türkçeyi çok sevdiğini ve iyice öğrenebilmek için bu kursa geldiğini söyledi.

El-Ezher Üniversitesi'nde Türkçe bölümünde okuyan Samar Abdulhamid de en büyük hedeflerinden birinin Türkçe öğrenmek olduğunu belirtti. Mısırlı genç, bunun için bu eğitim döneminde Yunus Emre Enstitüsü'ne kayıt yaptırabilmeyi çok arzuladığını ifade etti.

Uzun zamandır Türkçe öğrenmek istediğini belirten Muhammed Ammar isimli bir başka Mısırlı ise, "Kahire'de Türkçe kursu verildiğini bir ilandan öğrenir öğrenmez müracaat etmeye karar verdim ve sabah erkenden kalkarak müracaat için Türk Kültür Merkezi'ne geldim." dedi.