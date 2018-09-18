Mısırlı gençlerden Türkçe kurslarına büyük ilgi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe kurslarına kayıt yaptırmak isteyen Mısırlılar izdiham oluşturdu.
Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Güz Dönemi kayıtları bugün başladı. İlk gün yüzlerce Mısırlı genç, kayıt yaptırıp Türkçe öğrenebilmek amacıyla sabah erken saatlerden itibaren enstitü önünde toplandı.
Bildiği birkaç kelime Türkçeyle AA muhabirine konuşan edebiyat fakültesi öğrencisi Hulud Bekr, Türkçeyi çok sevdiğini ve iyice öğrenebilmek için bu kursa geldiğini söyledi.
El-Ezher Üniversitesi'nde Türkçe bölümünde okuyan Samar Abdulhamid de en büyük hedeflerinden birinin Türkçe öğrenmek olduğunu belirtti. Mısırlı genç, bunun için bu eğitim döneminde Yunus Emre Enstitüsü'ne kayıt yaptırabilmeyi çok arzuladığını ifade etti.
Uzun zamandır Türkçe öğrenmek istediğini belirten Muhammed Ammar isimli bir başka Mısırlı ise, "Kahire'de Türkçe kursu verildiğini bir ilandan öğrenir öğrenmez müracaat etmeye karar verdim ve sabah erkenden kalkarak müracaat için Türk Kültür Merkezi'ne geldim." dedi.
- Bu yıl yeni sınıflar açıldı
Kahire Yunus Emre Merkez Müdürü Emin Boyraz, Mısırlı gençlerin Türkçeye yoğun ilgisi nedeniyle bu dönem yeni sınıflar açarak kapasitelerini artırdıklarını aktardı. Boyraz, buna rağmen kayıt yaptıramayan Mısırlılara Türkçe öğrenebilmeleri için desteklerinin süreceğini belirtti.
Boyraz öğrencilere yıl boyunca enstitüde devam eden kültür-sanat etkinliklerine ve enstitünün internet üzerinden sağladığı eğitime katılarak Türkçelerini geliştirebileceklerini de hatırlattı.
Kayıt günü dolayısıyla öğrencilere Türkçe eğitimiyle ilgili materyaller hediye edildi.
Kahire Yunus Emre Enstitüsü'ne 2018 Güz Dönemi için 700 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor. Geçen yıl aynı dönemde 400 olan öğrenci sayısı, yoğun talep nedeniyle 2018 bahar ve güz dönemlerinde kademeli olarak artırılarak 700'ye çıkarıldı.
Mısır'da 2010'dan bu yana 10 binden fazla kursiyer Türkçe öğrendi. Yaklaşık 10 bin öğrenci de "Yunus Emre Enstitüsü Uzaktan Türkçe Eğitim Portalı" üzerinden Türkçe öğrenmeye devam ediyor.
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