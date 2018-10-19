Mısırlı güvenlik heyeti Gazze için İsrail’de

KUDÜS (AA) - Mısırlı bir güvenlik heyetinin, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde güvenlik durumunun kötüleşmesini engellemek için İsrail'in başkenti Tel Aviv’e geldiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Mısır Genel İstihbarat Servisi Vekili Eymen Bedii başkanlığındaki bir heyetin, İsrail Ulusal Güvenlik Müsteşarı Meir Ben Shabbat ile İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (ŞABAK) üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

KAN’ın haberinde, toplantının, Gazze’deki güvenlik durumunun kötüleşmesinin engellenmesi ve bölgeyi kontrol eden Hamas ile ateşkesi hedefleyen çabalar çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Hamas hareketi de Mısırlı güvenlik ve istihbarat heyetinin dün Gazze Şeridi’nde Hamas lideri İsmail Heniyye ile bir araya geldiğini duyurmuştu.

Öte yandan Fetih hareketi de aynı heyetin dün işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine ulaştığı ve Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Azzam el-Ahmed başkanlığındaki heyetle bir araya geldiğini belirtmişti.

İsrail makamları, bugün 30’uncusunun düzenlenmesi beklenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin sona ermemesi durumunda Gazze Şeridi’ne askeri operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor.

