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  4. MİT devreye girdi! Santa Maria Kilisesi saldırganı Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı

MİT devreye girdi! Santa Maria Kilisesi saldırganı Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 11:22
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İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Daha önce 25 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı.

MİT devreye girdi! Santa Maria Kilisesi saldırganı Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü DEAŞ’a karşı ortak bir operasyona imza attı. MİT’in yaptığı çalışmalar neticesinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri, saldırı ile bağlantılı DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) unsurları, yapılanmaya ait sözde misafirhaneler ile ISKP İstanbul sorumlusu ve beraberinde hareket eden şahıslar daha önce tespit edilmişti. Bu tespitler doğrultusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam etti. Saldırının planlayıcılarından biri olan ve suç aletini temin eden DEAŞ’lı terörist Viskhan Soltamatıov yakalandı.

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TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYORDU

MİT’in saldırı ile ilgili yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Viskhan Soltamatıov’un Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti’ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye’ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DEAŞ’IN ADAM KAZANMA VE FİNANS FAALİYETLERİNİ İTİRAF ETTİ

Terörist Viskhan Soltamatıov’un verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler de öğrenildi. Viskhan Soltamatıov ifadesinde Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamaları ve ISKP’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.

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MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması, örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi ve Türkiye’ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

28 Ocak'ta İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası toplam 60 kişinin gözaltına alındığı, bu şüphelilerden 26'sının sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklandı.

34 şüpheliden aralarında Amirjon Kholikov ile David Tanduev'in de bulunduğu 25 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
kilise saldırı
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