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'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismar! İstenen cezalar belli oldu

08.12.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Konya'da, lise öğrencisi G.A. (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğradı. Savcının mütalaasını verdiği davada; tutuklu Ahmet Mandal’a 36, okul müdürleri Harun Avcu’ya 54, Asuman Sahar Koleri’ye 36, tutuksuz eşi M.K. ile Ahmet Mandal’ın ortağı A.A.'ya da 28'er yıl hapis cezası istendi. Mütalaada liseli kızın nasıl kandırıldığına ilişkin ayrıntılara da yer verildi. İşte detaylar...

'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismar! İstenen cezalar belli oldu

Lise müdürü Harun Avcu, iddiaya göre; geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı.

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37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet Mandal, Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A,, M.K., B.K., H.K. için de 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi. 3’ü 1 yıldır tutuklu bulunan sanıklar Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarında 4 kez hakim karşısına çıktı.

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‘FETÖ İLE MÜCADELE EDİYORUZ. KÜÇÜK YAŞTA ALIP, YETİŞTİRİYORUZ’

Cumhuriyet savcısı mütalaasında; Harun Avcu'nun her iki mağduru odasına çağırdığı ve mağdur G.A.'ya "Senin de haberin varmış derslerinde de başarılısın seni de alalım MİT'e iyi olur" dediği, başka bir gün Asuman Sahar Koleri'nin "MİT'e seçilmişsiniz, FETÖ ile mücadele ediyoruz. Küçük yaşta alıp, yetiştiriyoruz" dediği, Ahmet Mandal ile Harun Avcu'nun her iki mağduru da antrenmana diyerek aldıkları, Ahmet Mandal'ın kendisini istihbaratçı olarak tanıtmaya devam ettiği Ahmet Mandal'ın "Bu bir sır, istihbarat önemlidir kimseye anlatılmaz Harun hocanın başında bir dert var onu çözeceğiz" dediği, Harun Avcu'nun Ahmet Mandal'ı onayladığı kaydedildi. Sanık Ahmet Mandal'ın iki mağduru aracıyla atış yapacaklarını söyleyerek gezmeye gittikleri, araç içerisinde mağdur K.K.'ye okul birinciliğini kendisine vermek istediklerini, kendisinden hoşlandığını, kendisini sevdiğini söylediği, her iki mağdura da ailelerine atış yaptıklarını söylemelerini tembihlediği, mağdur G.A.’yı evine bırakmalarından sonra Ahmet Mandal'ın mağdur K.K.'ye kendisini sevdiğini kendisinden hoşlandığını tekrarlayıp ellerini tuttuğu, yanağından öptüğü, mağdurun kendisini geri çekerek Ahmet Mandal'a engel olduğu, mağdur K.K.'nin Ahmet Mandal'a karşılık vermemesi üzerine Ahmet Mandal'ın mağdur G.A.,'ya yönlendiği yer aldı.

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DİNİ NİKAH ADI ALTINDA TÖREN DÜZENLEMİŞLER

Mütalaada Ahmet Mandal'ın mağdur G A.'ya sevgili olduklarını dinen kendisine dokunabilmesi için ise dini nikah yapmaları gerektiğini söylediği, Ahmet Mandal'ın mağduru okul dışında kendisini takip ettiklerini, otobüs ile yolculuk ettiği sırada erkek bir arkadaşının omzuna başını yasladığı anların görüntüsünün olduğunu söylediği, söz konusu görüntüyü Harun Avcu'ya verip Harun Avcu ile birlikte hareket ettikleri, Harun Avcu'nun odasında mağdura gösterip MİT'in bu yanlışı kabul etmeyeceğini, erkekler ile oturduğunun görülmüş olduğunu söylediği, Asuman Sahar Koleri'nin de mağdura "İmam nikahı bir kadının hakkı, sevgilisiniz kabul et nikahı" diyerek mağduru yönlendirdiği, Ahmet Mandal'ın bu teklifini başta kabul etmeyen, iradesi sakatlanan mağdur G.A.'nın sanığın dini nikah isteğini kabul ettiği, birlikte Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptıkları okula gittikleri, burada müdür odasında Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri, eşi M.K., ve okulda hizmetli olarak görev yapan H.K.'nin da bulunduğu ortamda dini nikah adı altında tören düzenledikleri, Harun Avcu'nun dini nikahı yönettiği, diğerlerinin tanık olduğu, mağdur G.A.'ya 3+1 evi mehir olarak verdiklerine dair bir belge imzalattıkları, söz konusu belgeyi diğer sanıkların da imzaladıkları, Asuman Sahar Koleri'nin güvence olarak kendisinde durması gerektiğini söyleyip aldığı, Ahmet Mandal'ın dini nikah sonrasında mağduru annesi ile birlikte yaşadığı evine götürdüğü, burada kendisiyle cinsel ilişki yaşadıkları belirtildi.

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OKUL MÜDÜRÜ ASUMAN, EKİBİN BAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Savcı mütalaasına şöyle devam etti:

“Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri, M.K., ve A.A'nın mağdurun ailesinin evine gidip, kızlarının istihbarata seçilmiş olması nedeniyle tebrik için geldiklerini açıkladıkları, Asuman Sahar Koleri'nin de kendilerinin MİT elemanı olduğunu, devletin milli eğitim içerisindeki FETÖ yapılanmasını etkisiz hale getirmek için kendilerini görevlendirdiğini, ekibinin başının kendisi olduğunu açıkladığı, sanıkların evden ayrılırken mağdur G.A.'yı yanlarına alıp Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptığı okula götürdüğü, 18.11.2022 ve 19.11.2022 tarihinde mağdur G.A. ile Ahmet Mandal birlikte okulda kaldıkları, aralarında her iki gece de cinsel birlikteliğin yaşandığı, okulun yan tarafından bulunan Yunus Emre İlkokulu’nun kamera kayıtlarından A.A dahil Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri, M.K'nin birlikte hakaret ettiklerinin tespit edildiği anlaşılmıştır”

SANIKLARIN 54, 36 ve 28’ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Sanık Ahmet Mandal’ın mağdur G.A.’ya yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 28 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan da 8 yıl, sanık Asuman Sahar Koleri’nın mağdur G.A.’ya yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 28 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan da 8 yıl, sanık Harun Avcu’nun G.A.’ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 42 yıl, mağdur K.K.’ye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapsi istendi. Avcu’ya istenen cezanın artırılmasında ‘eğitici, öğretici, hizmeti veren, koruma ve gözetim yükümlülüğünün sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi’ suçunun oluştuğu kaydedildi. Sanık A.A ile M.K için ise mağdur G.A.’ya yönelik 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 28 yıl hapis cezası istedi.

Savcı, sanıklar Ahmet Mandal, A.A., Asuman Sahar Koleri, Harun Avcu, M.K'nin G.A.’ya yönelik ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan açılan davanın da olay tarihinde mağdurun 15-18 yaş aralığında olduğu, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını bu suçtan sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Karar duruşması Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ocak 2024 tarihinde görülecek.

(DHA)

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