'MİT' mensubuyum deyip Bodrum'da çok sayıda kişiyi dolandırdı!

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan H.A.'nın, vatandaşları bankacılık işlemleri, yatırım ve taşınmaz alım-satım işlemleri ile dolandırdığı bilgisini aldı.

YALIKAVAK'TA YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, resmi belgede sahtecilik yapan H.A.'yı yaklaşık 1 hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Yalıkavak'ta bir evde kaldığı tespit edilen şüpheli, polis tarafından yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)



