MİT'ten personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

"Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım.Faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağımıza büyük önem veriyoruz' denilen sayfada ise “Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" denilen videoda şunlar kaydedildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eleman temini için başvuruların alındığı eleman sayfasını güncelledi. Sayfada bir de video yer aldı.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?