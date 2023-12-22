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  4. MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu böyle yakalandı

MİT ve emniyetten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu böyle yakalandı

22.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
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MİT ve emniyet, Mersin’de olduğu belirlenen uyuşturucu baronu için ortak operasyon düzenledi. ’G-42’ koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu ’Zafer Ramadan’ isimli şüpheli, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, G-42 koduyla aranan uluslararsı uyuşturucu baronu Zafer Ramadan’ın Mersin’de olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde özel harekat ve dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin MİT uyuşturucu baronu
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