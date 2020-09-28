MIUI 12 ile yetinmedi: Xiaomi MIUI 13 için ilk görüntü açığa çıktı!

Xiaomi arayüzü MIUI olarak isimlendiriliyor. MIUI 11 sonrası MIUI 12 ile birçok önemli yeniliği Xiaomi ve Redmi akıllı telefon kullanıcılarına sunan ve hatta sunmaya devam eden Xiaomi, görünüşe göre işleri biraz hızlandırdı. Henüz MIUI 12'yi yeni tanıtmış sayılan Çinli firma, söylenenlere göre MIUI 13'te de ciddi bir aşama kaydetti. Bunun kanıtı ise MIUI 13'ten alındığı iddia edilen bir görüntü.

MIUI 13 GÜÇ MENÜSÜ SIZDIRILDI

MIUI 13'ten gelen görüntüde Xiaomi akıllı telefonlar güç menüsü yer alıyor. Burada yukarı ve aşağıya doğru kaydırma hareketi yapıldığında bazı görevler yerine getiriliyor gibi görünüyor. İddialar, MIUI 13'te güç menüsündeyken yukarı kaydırıldığında telefonun yeniden başlatıldığını, aşağı kaydırıldığında ise telefonun tamamen kapatıldığını söylüyor.

MIUI 13 XİAOMİ KULLANICILARINI MEMNUN EDEBİLİR

Xiaomi MIUI 13 güncellemesi için henüz bir açıklama yapmış değil. Üstelik söz konusu görüntünün de MIUI 13'ten alındığına dair de bir kesinlik yok. Fakat söz konusu kaydırma hareketleri MIU 13'te yer alıyorsa, Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının bu özellikten memnun kalacağını söyleyebiliriz.