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Miyom nedir? 33 yaşındaki Gülşah'ın hayatını kaybettiği miyom ameliyatı neden yapılır?

07.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miyom nedir? 33 yaşındaki turizmci Gülşah Gizem Angı'nın hayatını kaybettiği miyom ameliyatı nedir, neden yapılır? Genç kadın girdiği ameliyatta beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Angı'nın yaklaşık 5 saat ameliyatta kaldığı öğrenildi. Peki; miyom ameliyatı nedir, neden yapılır? Miyom nedir?

Miyom nedir? 33 yaşındaki Gülşah'ın hayatını kaybettiği miyom ameliyatı neden yapılır?

Miyom ameliyatı nedir, neden yapılır? Miyom nedir? 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı, kısa sürmesi beklenen miyom ameliyatına girdi ve beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının acı kaybı sevenlerini yasa boğdu. Bu gelişmenin ardından miyom nedir, miyom ameliyatı nedir gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı.

MİYOM NEDİR?

Rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Düzgün sınırlı kitleler olup farklı yerleşimlerde (intramural, subseröz, intrakaviter, saplı vb .) olabilirler.

Neden olarak östrojen hormonu suçlanmakla birlikte, ailesel yatkınlığın rol oynadığı bilinmektedir. Hormon bağımlı bir tümör olup, üreme döneminde 5 kadından birinde(%20) görülmektedir.

Menapozla birlikte hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak boyutlarında küçülme izlenmektedir. Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha sık izlenirler.
Gebelikte, boyutları artıp ağrıya neden olmanın yanında, büyük boyutlardaki ve rahim kavite boşluğuna bası yapan subseröz myomlar kısırlık, düşük, tekrarlayan gebelik kaybı, erken doğum tehtidine neden olmaktadırlar.

MİYOM AMELİYATI NEDİR?

Miyom ameliyatı bu oluşumlara sahip kişilerde gebelik istemi bulunması ve mevcut miyomların gebeliğin sürdürülmesi adına risk teşkil etmesi halinde başvurulan tedavi şeklidir. Cerrahi girişimler ile büyük veya çok sayıda miyomun temizlenmesi sağlanabilir. Myomektomi olarak isimlendirilen bu prosedür açık ameliyat veya laparoskopik (kapalı) şekilde gerçekleştirilebilir. Laparoskopik myomektomide kamera ve cerrahi aletlerin karın içerisine geçebilmesi adına karın bölgesine küçük kesiler (insizyonlar) atılır. Laparoskopik cerrahi müdahale sonrasında miyomların tekrar büyüme riski mevcuttur. Laparoskopik ameliyatın sonrasında kişiler genellikle geceyi hastanede gözlem altında geçirirler ancak iyileşme süreleri açık miyom ameliyatına göre daha hızlıdır.


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