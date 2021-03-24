MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2’ye çıkarılacağını açıkladı. Bunun ardından ise vatandaşlar MKYK’nın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak etti. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.
MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MKYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.
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