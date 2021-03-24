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MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

24.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023 manifestosu olacak” dediği Ak Parti 7. Olağan Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliklerinden bahsetti. Bunun ardından ise AK Parti MKYK üyeleri merak edildi. AK Parti MKYK üyeleri kimler?

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2’ye çıkarılacağını açıkladı. Bunun ardından ise vatandaşlar MKYK’nın ne olduğunu ve ne anlama geldiğini merak etti. AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.

MKYK NEDİR?

MKYK'nın açılımı, Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur. AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. Belirli kişilerden oluşan MKYK üyeleri parti yönetimini oluşturur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olur ya da başka görevlere atanırsa üyelikleri devam eder ancak MKYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

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AK PARTİ MKYK ÜYELERİ

Genel Başkan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Genel Başkanvekili
NUMAN KURTULMUŞ
Siyasi ve Hukuki İşler
HAYATİ YAZICI
Teşkilat
ERKAN KANDEMİR
Seçim İşleri
ALİ İHSAN YAVUZ
Tanıtım ve Medya
MAHİR ÜNAL
Dış İlişkiler
EFKAN ALA
Sosyal Politikalar
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
Yerel Yönetimler
MEHMET ÖZHASEKİ
Ekonomi İşleri
NURETTİN CANİKLİ
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
JÜLİDE SARIEROĞLU
İnsan Hakları
LEYLA ŞAHİN USTA
Mali ve İdari İşler
VEDAT DEMİRÖZ
Çevre Şehir ve Kültür
ÇİĞDEM KARAASLAN
AR-GE
HAMZA DAĞ

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Genel Sekreterlik
FATİH ŞAHİN
Parti Sözcüsü
ÖMER ÇELİK
TBMM Grup Başkanı
MEHMET NACİ BOSTANCI
TBMM Grup Başkanvekili
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
TBMM Grup Başkanvekili
ÖZLEM ZENGİN
TBMM Grup Başkanvekili
BÜLENT TURAN
TBMM Grup Başkanvekili
CAHİT ÖZKAN
TBMM Grup Başkanvekili
MEHMET MUŞ
Kadın Kolları
LÜTFİYE SELVA ÇAM
Gençlik Kolları
AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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