MNG Kargo çalışma saatleri: MNG Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Kargo işlemlerinizi MNG Kargo şubelerinden yapabileceğiniz gibi internet üzerinden de yapabilmeniz mümkündür. Hem yurtiçi hem de yurtdışı kargo hizmeti sunar. Şube ve online hizmetler dışında adresten gönderi alım, gün içi teslimat, öncelikli teslimat gibi hizmetleri de mevcuttur. MNG Kargo şubelerinin açılış ve kapanış saatleri çoğunlukla aynıdır. Peki, MNG Kargo çalışma saatleri nedir?

MNG Kargo açılış saati nedir?

Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna kargo hizmeti sunan MNG Kargo hafta içi her sabah saat 08.30’da açılır. MNG Kargo, sektörde ilk teknolojik aktarma merkezlerine sahip olan bir kargo firmasıdır. Bünyesinde yer alan şubelerinden dokuz tanesi teknolojik aktarma merkezi olarak hizmet verir. MNG kargo kapanış saati 18.00’dır. Kargo işlemlerinizi şubelerin açık olduğu saatler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. MNG Kargo hafta içi çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Salı: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Çarşamba: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Perşembe: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

Cuma: Sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası

MNG Kargo öğle arası saatleri içerisinde de kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Şubelere gönderilerinizi bırakmak için öğle tatilinin bitmesini beklemenize gerek yoktur.

MNG Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

MNG kargo çalışma günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın altı günü de açıktır. MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri içinde cumartesi günleri sabah saat 08.30 ile öğlen saat 14.00 arası hizmet verir. MNG kargo çalışma saatleri içerisinde gönderilerinizi şubelere bırakabilirsiniz. Ayrıca cumartesi günleri saat 14.00’a kadar kargo dağıtım hizmeti de devam eder. Adresten gönderi alım hizmeti ile kargolarınızı göndermek isterseniz, saat 12.00’a kadar alım istediğinde bulunabilirsiniz.

MNG Kargo pazar günü açık mı?

MNG kargo çalışma günleri haftanın 6 günüdür. MNG Kargo şubeleri pazar günleri tatildir.

