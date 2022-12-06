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Mobilya deposunda korkutan yangın! Bina sakinleri dışarıya çıktı

06.12.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitenin zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin bir kısmı dışarı çıktı. Bazı ürünler ise çalışanlar tarafından depodan çıkarıldı. 

Mobilya deposunda korkutan yangın! Bina sakinleri dışarıya çıktı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Alaaddin Sokak üzerinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 600 metrekarelik mobilya deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken bazı site sakinleri evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Kızı sitede oturan bir anne ise gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi. Çalışanlar, depoda bulunan ve yanmaktan kurtulan ürünleri alarak dışarı taşıdı. 

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'YANGINI DUYDUK GELDİK'

Mahalle sakini Mehmet Şamlı, "Arkadaşlarımız oturuyor burada. Yangın olduğunu söylediler, hemen geldik. Takip ediyoruz itfaiye çalışıyor. Bezler falan var herhalde, kısa devreden onlar tutuştu" dedi.(DHA)

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yangın Tuzla

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