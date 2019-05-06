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Mobilyacıya fuar teşvikleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç: - "Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın küresel bir oyuncu olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) – İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ihracatçı birliklerinin ve devletin ihracatçı mobilyacının yurt içi ve yurt dışı farlara katılımını desteklediğini bildirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörünün gelişimi için çalışan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, devletten aldığı güçle sektör paydaşlarını proje bazlı olarak desteklemeye devam ediyor.

Sektöre 6 farklı konuda teşvik veren birlik, sektörün ihracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterileri için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek sağlayarak sektörün gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi” kapsamında üretici-ihracatçı ya da pazarlamacı-ihracatçı firmaların bakanlıkça destek kapsamında olduğu açıklanan yurt içi fuarlara katılımları durumunda yer kirası ve stand yapım masraflarının yüzde 50 oranında desteklendiğini dile getirdi.

- Yurt dışı fuarlara da teşvik

Yurt dışı fuarlarına milli katılım organizasyonu ya da bireysel katılım ile gidilmesi durumunda bakanlığın sağladığı katkıyı da değinen Güleç, “Bu tutar, bakanlık tarafından ‘yer kirası, stand yapımı, nakliye ve fuarda görevli personelin ekonomi sınıf uçuş masrafları’ ve yüzde 50 destek oranı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hedef ülkelerde destek oranı yüzde 70 olduğundan bu ülkelerde gerçekleşen fuarlar için açıklanan tutar bu husus dikkate alınarak belirlenmektedir. Destek limiti, genel nitelikli fuarlar için 56 bin TL/fuar; sektörel nitelikli fuarlar için 85 bin TL/fuar; prestijli fuarlar için: 284 bin TL/fuar şeklindedir.” ifadelerini kullandı.

Firmaların yurt dışı birim marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesiyle ilgili de açıklamada bulunan Güleç, şirketlerin birim desteğinden ülke bazında 4 yıl, tanıtım desteğinden 4 yıl, marka tescil desteğinden de 4 yıl faydalanılabildiğini aktardı.

Güleç, Türk ürünlerinin yurt dışındaki imajının güçlendirilmesi için yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, "Destek kapsamında uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın küresel bir oyuncu olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için elimizi taşın altına koyuyor, devletin verdiği imkanlar doğrultusunda ve TURQUALITY Destek Programı kapsamında Türk mobilya sektör temsilcilerinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca belirlenen pazara giriş belgelerinin hazırlanması ve desteklenmesi için de çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
İİB mobilyacı

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