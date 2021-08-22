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Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu

22.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki yaşındaki kız çocuğunun modaya olan düşkünlüğü sosyal medyada ilgi gördü. Yırtık pantolonunun sorulması üzerine "moda, moda" diyerek cevap veren küçük kızın o anları sosyal medyada 500 bine yakın izlendi.

Tufanbeyli’de Ertuğrul ve Dilek Gündoğan çiftinin iki yaşındaki Asya isimli kız çocuğu sokakta oynarken amatör bir kameramanın ilgisini çekti. Kamerasını açıp kız çocuğu ile sohbet etmeye başlayan kameramanın “pantolonun yırtılmış bir yere mi takıldı” sorusuna çocuğun “moda moda” diye cevap vermesi herkesi hayrete düşürdü.

7 AYLIKKEN KONUŞMAYA BAŞLADI

İki yaşında olmasına rağmen modayı yakından takip eden minik Asya’nın kuaföre de gittiğini söylemesi dikkat çekti. Kameraman minik Asya ile bu hoş sohbetini sosyal medyaya yükleyince video kısa sürede sosyal medyada 500 bine yakın kişi tarafından izlenip beğenildi. Minik Asya’nın annesi, kızının 7 aylıkken konuşmaya başladığını, giyinmeyi çok sevdiğini, alışverişe gittikleri zaman kıyafetlerini kendisinin seçtiğini söyledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adana
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