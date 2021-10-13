Modanın nabzını tutmak isteyenlere uygun fiyatlı sonbahar kombin önerileri

Taze aşkların, yeni başlangıçların, cesur maceraların mevsimi, sonbahar. Doğanın kendini yenilemek için dönüşüme başladığı bu özel mevsim, şüphesiz moda dünyasının da en büyük ilham kaynaklarından biri. Kimi günler bize sanki yaz günlerini yaşatan kimi günler ise içimizi donduran çılgın mevsimimiz; turuncu renkleri, sıcak tonları ve özgür kumaşları ile stilimize yepyeni bir hava katmaya hazırlanıyor. Sonbaharın şairane ruhunu tarzına yansıtmak isteyenler, şanslısınız ki tek tıkla size bu güzel mevsimi yaşatacak uygun fiyatlı kombinlere ulaşmak çok kolay.

Sonbahar denince ilk akla gelen

Sonbahar stilini, trençkot olmadan düşünmemiz mümkün değil. Serin ve esintili günlerin en cool ve tarz parçası trençkotlar, bir kazak bir kot kombinlerini bile anında zirveye taşıyacak ve stil sahibi gösterecek güce sahip.

Moda dünyasının ölümsüz parçalarını seneler içinde farklı renkler ve stillerde görsek de, trençkotun ikonikleşen sade modelinden bir türlü vazgeçemiyoruz. Sonbahar stilinin başrol oyuncusu olan bu tasarımları uygun fiyat ve kaliteyle buluşturan Pastelstore, camel trençkotu ile tüm benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.

Yalnızca bir parçayla kombinlerini sonbahara uyarlamak istiyorsanız, kruvaze trençkotu buradan inceleyebilirsiniz.

Sonbaharda gömlek başkadır

Senelerdir moda dünyasının en sevilen parçalarından olan gömlekler, sonbahar rüzgarından nasibini alıyor. Yaz boyunca cıvıl cıvıl renkler ve canlı desenlerle süslediğimiz bu parçalar, karizmatik çizgilere ve koyu tonlara dönüşerek kışa hazırlanıyor.

Trendyolmilla, sonbaharın maskulen ve karizmatik parçası oduncu gömleklerine yepyeni bir form kazandırıyor. Turuncu, yeşil ve krem gibi doğadan ilham alan renklerin ahenkle bir araya geldiği oduncu gömleği, kalın yapısı sayesinde ceket olarak da kullanmak mümkün.

Hem salaş hem de klasik kombinlerinizi rahatlıkla tamamlayacak bu tasarımı incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Soğuk havalar, sıcak dokular

Sonbahar günlerinin serinliğine, süet bir parçadan başka ne yakışabilir ki? Sıcacık dokusu ve yumuşacık yapısıyla buluştuğu her kıyafete sonbahar ruhu kazandıran süet, şüphesiz en çok da eteklere yakışıyor. Yaz kıyafeti olarak aklımızda yer edinen kısa etekler, süet sayesinde soğuk havalarda da bizimle.

Son dönemin öne çıkan markalarından olan Vapur, camel renkli süet eteğiyle öne çıkıyor. Uçlarında püskül detayları bulunan bu model ile soğuk ve mesafeli sonbahar stilinize hareket katabilirsiniz.

Uzun çizmeler ve triko kazaklar ile çok yakışacağını düşündüğümüz bu modeli incelemek için tıklayın.

Stil ayrıntıda saklıdır

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Yazın fazla sıcaktan, kışın ise fazla soğuktan takamadığımız fularlarımız sonbaharın en star parçalarına dönüşüyor. Sofistike ve çarpıcı tavrıyla sonbahar ruhuna oldukça uyumlu olan bu parçalar, kombinlere zevkli detaylar katabilmek için en ideal seçeneklerden biri. Birbirinden farklı renk, desen ve modelde bulabileceğiniz fularlar ile basic kombinlerinizde bile tarzınızı gösterebilirsiniz. Dilerseniz boynunuza bağlayabileceğiniz, dilerseniz ise saçınıza takabileceğiniz fularların son dönemlerde en trendi ise piliseli modeller.

Orijinal ve yenilikçi tasarımlarıyla aksesuar modasının nabzını tutan Nevsay'ın geometrik desenlerle süslenmiş piliseli fularını satın almak için tıklayın.

Küçük, siyah ve kadife

"Little black dress" efsanesini tüm modaseverler bilir. Eğer dolabınızda sade, küçük siyah bir elbise varsa aniden çıkan planlardan korkmanıza asla gerek yok. Her ortam ve duruma uyum sağlayan küçük siyah elbiseler, tek adımda şıklık arayışlarınıza en güzel cevap. Koton, modanın ölümsüz efsanesi sonbaharda da yanımızda olsun diye siyah elbiseleri kadifeyle buluşturuyor. Balon formlu kollarıyla dikkat çeken siyah kadife elbiseyi bootie ile günlük hayatta kullanabilir veya şık topuklular ve aksesuarlarla gece kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

Sonbaharın romantik serinliğine çok yakışacak olan bu modeli buradan inceleyebilirsiniz.

Eğlencesiz olmaz!

Her sonbahar geldiğinde değerini yeniden anladığımız yağmur çizmeleri, moda ikonlarından kraliyet ailesinin dolabına kadar herkesin sevgilisi. Yılın en kısa ömürlü parçası olmasına rağmen senelerdir kimsenin vazgeçemediği yağmur çizmeleri, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Birbirinden özgün tasarımlarıyla yağmur çizmelerine bambaşka bir boyut getiren Biggdesign, eğlenceyi sonbahar stilimize taşıyor. Kırmızı ve beyaz çizgilerle donatılmış ve esprili bir balık baskısı eklenmiş bu bot, sokak stilinizin yeni yıldızı olmaya aday.

İçindeki çocuksu ruha dur diyemeyenlerin çok seveceği yağmur çizmesini incelemek veya satın almak için tıklayın.

Çabasız coolluk ondan sorulur

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Havalar biraz soğuyunca ilk elimizin gittiği parçalar olan sweatshirtler, basit ama güçlü tavırlarıyla sonbahar kombinlerimizin joker kıyafetlerinden biri olmayı başarıyor. Son dönemlerde özellikle oversize formlarıyla daha da popülerleşen sweatshirtler, cool ve rahat tarzın adeta formülüne dönüşüyor. Günlük stilin yükselen markalarından olan DeFacto, sportif sweatshirtü ile gardırobumuzun baş köşesine oturmayı hak ediyor. %100 pamuklu dokusundan dolayı cildinize nefes aldıracak bu model, minimal yazı baskısıyla da ilham veriyor.

Eşofman veya taytınızla eşleştirerek spor kombinlerinizde de kullanabileceğiniz minimal baskılı sweatshirtü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Yazlık gardırobuna veda edemeyenlere...

Biliyoruz, sonbahar heyecanı hepimizi sarsa bile askılı elbisenize, renkli crop topunuza veya çiçekli tişörtünüze veda etmek oldukça zor. Peki size yazlık elbiselerinizi sonbaharda da kullanmanın mümkün olduğunu söylesek? Triko hırkalar, yazlık kıyafetlerimizi daha uzun soluklu parçalara dönüştürmek için en büyük yardımcımız oluyor. Uzun, kısa, salaş veya spor... Kendi tarzınıza uygun seçeceğiniz bir triko hırkayı farklı şekillerde kombinleyerek gardırobunuzdaki çeşitliliği arttırabilirsiniz. Dilediğiniz kıyafete anında sonbahar ruhu kazandıracak triko hırkalara mutlaka dolabınızda yer açın.

Özellikle elbiselere çok yakışacağını düşündüğümüz bu modeli incelemek için tıklayın.

Deri pantolonlara bir şans verin

Soğuk ayların isyankar rock yıldızı deriyi, ceketlerde ve ayakkabılarda görmeye oldukça alışkınız. Sonbahar stilinize cesur ve iddialı bir yenilik arayanlar, deriyi pantolonlarda kullanmaya ne dersiniz? Feminen ve asi karakterleriyle şıklığı doruklara çıkaracak olan deri pantolonlar, sonbahar alışveriş listelerin en üstüne yerleşmeyi hak ediyor. Mat deri dokusu ile dikkat çeken bu model, asi tavrından ödün vermeden her tarz veya kumaştaki üstlerle rahatlıkla uyum sağlayabilir.

Özellikle ofis stilinize bambaşka bir hava katacak havuç kesim deri parçayı incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Gökkuşağını kaybetmeyin!

Yağmurlu, stresli, telaşlı ve gri bir sonbahar gününde aniden hepimize sürpriz yapan bir gökkuşağı, tüm yorgunluğunuzu alıp götürebilir. En sıkıcı günleri bile masalsı hale getiren renkli ışıkların bu büyüleyici oyunlarını her zaman yanınızda taşımak istiyorsanız, bir fikrimiz var. Sonbaharın vazgeçilmez aksesuarı şemsiyeler, baştan aşağı gökkuşağı renklerine bürünüyor ve gri sokaklara birden neşe geliyor. Biggbrella'nın bulutlu günlerde bir an olsun yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz gökkuşağı şemsiyesi ile sonbahar kombinlerinize renk katabilirsiniz.

Dayanıklı malzemesi ve pratik kullanımıyla ilgi çeken gökkuşağı şemsiyeyi buradan satın alabilirsiniz.

