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Model Sophie Hadjipanteli kaşları yüzünden aldığı korkutucu yorumları paylaştı! "Ölmemi istiyorlar"

16.06.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların vücutlarındaki tüylere yapılan yorumlara meydan okuyan birçok model bulunuyor. 26 yaşındaki model Sophie Hadjipanteli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kaşı hakkında çeşitli yorumlar alıyor. Kaşları yüzünden ölmesini istediklerini paylaşan Sophie, gelen kötü yorumları açıkladı.

Model Sophie Hadjipanteli kaşları yüzünden aldığı korkutucu yorumları paylaştı! "Ölmemi istiyorlar"

Sophie Hadjipanteli, sosyal medya platformunu vücut pozitifliği yaymak için kullanıyor. 26 yaşındaki Amerikalı model güzellik standartlarına meydan okuyan ikonik kaşları sayesinde birçok markayla çalıştı. Ancak kaşları sayesinde kariyer basamaklarını tırmanırken aldığı kötü yorumlar da giderek artmaya başladı.

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Birçok kişi onun tek kaşından ve yaymaya çalıştığı mesajdan hoşlanmadıklarını paylaştı , hatta bazıları ona ölmesini bile söyledi.

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Sophie, bu yorumlar karşısında "duyarsızlaştığı" için "her gün" aldığı korkunç mesajlara aldırış etmediğini açıkladı.

KÖTÜ YORUMLARI UMURSAMIYOR

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Daily Star'a konuşan Sophie, artık kötü yorumları takip etmediğini ve fikirlerini reddettiğini söyledi. "Tek bir güzelliğe ne kadar şartlandırılmış olduklarından asla yapamayacakları bir şeyi yaptığımı görmek onları rahatsız ediyor. İnsanlar bana internette o kadar çok ölmemi söylüyor ki bu üzücü..."

"BUNU İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPMIYORUM"

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Tek kaşının görünüşünü çok beğendiğini ve güzel olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle devam etti: “Bunu ilgi çekmek için yapmıyorum; Bunu yapıyorum çünkü görünüşünü seviyorum. Değişmem için bana saygısızlık etmeye çalışmanın başka kimsenin haddine olduğunu düşünmüyorum.”

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