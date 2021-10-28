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Modellik ve DJ'lik yapan Betül: Kaçırıldım, intihara zorlandım

28.10.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de toplum sağlığı merkezinde hemşire olan, aynı zamanda modellik ve DJ'lik de yapan Betül Gündoğar (25), ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından geçen 8 Ekim'de kaçırılarak Manisa'da ormanlık alana götürüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu. Genç kadın ayrıca, kendisine intihar etmesi için baskı da yapıldığını da öne sürdü.

Modellik ve DJ'lik yapan Betül: Kaçırıldım, intihara zorlandım

Toplum sağlığı merkezinde hemşire olan ve aynı zamanda modellik ve DJ'lik yapan Betül Gündoğar, erkek arkadaşı M.D.'den (24) geçen 8 Ekim günü ayrılmak istedi. İddiaya göre, Gündoğar'ın ayrılma isteğini M.D. kabul etmedi. M.D., Betül Gündoğar'ı Manisa'da oturan ailesinin evine bırakacağını belirterek otomobiline bindirdi. Gün boyu inmesine izin vermeyerek hava kararınca da ormana götürdü. M.D., burada önce Gündoğar'ı ölümle tehdit etti ardından bölgedeki sarp araziden atlayıp intihar etmesi için baskı yaptı. Gündoğar, araçtan inmeyip M.D.'ye kendisini bırakması için yalvardı. Aracı çalıştırıp ormandan çıkan M.D. Gündoğar'ı bu kez de şehir merkezine getirdi. Aracı park eden M.D., Gündoğar'ın telefonunu aldı. M.D.'nin telefonla ilgilendiği sırada Gündoğar araçtan indi.

ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN 3 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

M.D., Gündoğar'ı yeniden otomobile bindirmeye çalışırken, durumu fark eden başka araçtaki 3 kişi müdahale etti. M.D., bu kişilerin tepkisi üzerine geri dönüp otomobile binerek uzaklaştı. Gündoğar'a yardımcı olan bu kişiler, telefonla polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Betül Gündoğar'ı karakola götürdü. Gündoğar'ın şikayeti üzerine M.D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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EV VE İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA KARARI

Gündoğar'ın başvurusu üzerine Manisa 1. Aile Mahkemesi, M.D.'nin ev ve iş yerine 2 ay süreyle yaklaşmamasına hükmetti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Betül Gündoğar, "M.D. bana 'Öyle kolay kolay ayrılamazsın. Bu iş ben istemediğim sürece bitmeyecek' dedi. Şikayetçi oldum. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Hayatımı kabusa çevirdi. Tehditleri sürüyor. Yani ne kadar uzaklaştırma almış olsa da sosyal medyadan yazıyor. Korkuyorum" diye konuştu.

(DHA)

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İntihar kadına şiddet
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