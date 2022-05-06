Modemde DSL ve internet ışığı yanmıyor: Modem internet ışığı yanmıyor ise ne yapılır?

İnternet hizmeti alınırken, modem üzerindeki ışıklar ile hat durumu kontrol edilebilmektedir. Zaman zaman modemde DSL ve internet ışığı yanmaması ile ilgili sorun yaşanabilir. Yanlış modem yapılandırması ya da kablolardan kaynaklanabilen sorunun çözümü için teknik destek öncesi denenebilecek bazı çözümler mevcuttur. Aşağıda yer alan önerileri uygulayarak, teknik destek gerekmeden modemdeki ışıkların yeniden yanmasını sağlayabilirsiniz.

Modemde DSL Işığı Yanmıyor Sorunu Çözümü Ne?

DSL ışığı, internetin sorunsuz bir şekilde alınıp alınmadığını gösterir. Bu ışık yeşil yanıyorsa, sorunsuz bir bağlantı alındığı anlaşılabilir. Sabit bir kırmızı ışık yandığı takdirde IP adresi alınamadığı, bağlantı sağlanamadığı anlaşılabilir. Ancak ışık hiçbir şekilde yanmıyorsa, bu tür durumlarda kullanıcıların duruma müdahale etmesi gerekir. DSL ışığı birden gitti gibi sorunlarda öncelikle modem yeniden başlatılmalı ve durum test edilmelidir.

Modemde İnternet Işığı Yanmıyor Sorunu Çözümü Ne?

Modem internet ışığı yanmıyor sorununda kullanıcıların hatanın yaşandığı andan itibaren bazı durumlara dikkat etmesi gerekir. Bölgede yapılan altyapı çalışmaları, planlı kesintiler nedeniyle zaman zaman internet hizmeti alınamayabilir. DSL ve internet ışığı başta olmak üzere tüm modem ışıklarında aşağıdaki adımlar takip edilebilir. Böylece ışıkların yeniden yeşil yanması ve bağlantının sağlanması mümkün olabilir.

Modemi kapatıp yeniden başlatın.

İnternet bağlantı kablolarını kontrol edin.

Sıfırdan modem kurulumu yapın.

Modem değişimi yapın ve sorunun modemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.

DNS ayarlarını değiştirerek DNS’ye bağlı bir sorunun olup olmadığını kontrol edin.

Farklı cihazlarda bağlantı sorunu yaşanıp yaşanmadığını kontrol edin.

Modemde İnternet Işığı Kırmızı Yanıyor Çözümü Ne?

Modemde internet ışığının kırmızı yanması, hatta bir problem olduğunu göstermektedir. Kırmızı ışık yanmaya başladığında kullanıcıların takip edebileceği farklı adımlar vardır. Bu tür durumlarda yukarıdaki öneriler çözüm olmadığı takdirde internet sağlayıcısı ile görüşerek teknik bir sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

