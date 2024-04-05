Modern Dekor yapay çiçek dekorasyon fikirleri

Modern Dekor, “Sanatımızı İşliyoruz” mottosuyla Adana’da bulunan showroom ve üretim merkezinden dünyaya tüm alanları çiçeklendiriyor. Sonsuz çiçek ve uygulamalarıyla alanları baştan yaratıyor. Profesyonel ekibiyle her alanın konseptine göre ve kişiye özel olarak uygulama hazırlayan Modern Dekor, her geçen gün portföyüne yeni uygulamalar ekliyor. Yüzlerce çeşit yapay bitki ve çiçeklerin aranjman edilmesiyle oluşan bu uygulamalar güden güne popülerliğini koruyor. Modern Dekor’un hizmet verdiğini yapay çiçek uygulamalarından bazılarını sizler için sıraladık.

1- Dikey Bahçe

Dikey bahçe, yüzlerce çeşit renkli bitki yapraklarının özenle tasarlanmasıyla oluşuyor. Yapılan görsel açıdan muhteşem bir görüntü katması ve yüksek enerji yaymasıyla birlikte bulunduğu alana olumlu yönde bir atmosfer katıyor. Modern Dekor dikey bahçe uygulamasını tamamen kişiye ve uygulanacak alanın konseptine özel olarak profesyonel ekibiyle hazırlıyor. Bu sayede yapılan hiçbir alan bir diğeriyle aynı olmuyor. Dikey bahçe uygulaması diğer uygulamalar gibi trend dekorasyonlar arasında yer alıyor. Uygulamanın yapılması için herhangi bir sınır yok. Evlerden işletmelere, mekanlardan organizasyonlara kadar her alana uygulanabilir. İsterseniz yeşil isterseniz de renkli ağırlıklı uygulamalar seçebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi tüm uygulamalar tamamen size özel olarak tasarlanıyor. Dikey bahçe uygulaması ya da yapay çiçek dekorasyonları için Modern Dekor’a ulaşmanızı tavsiye ederiz.

Neden Dikey Bahçe Tercih Etmeliyim?

Konsept seveler için popüler dekorasyon olan yapay çiçek uygulamaları Adana’da Modern Dekor sayesinde tüm alanlara işleniyor. Dikey bahçe tercih etmenizin çok sebebi var. Konseptinize göre tasarlanan bu yapay çiçek uygulamaları, alanınızın atmosferini ve görüntüsünü olumlu yönde değiştiriyor. Bohem dekorasyon tarzı sevenler için daha yeşil tonlarda, daha açık sevenler içinse renkli tonlarda uygulanabilen dikey bahçe her alanda olması gereken türden ürünlerdir. Müşteri potansiyelinizi bu sayede arttırabilir müşterilerinizi daha güzel ambiyansı olan yerinizde huzurlu bir şekilde ağırlayabilirsiniz. Uygulanan dikey bahçe üzerine neon tabela ile yazdırabilir, fotoğraf severler için bir alan yaratabilirsiniz. Bu sayede ekonomik bir reklam aracı yaratabilirsiniz. Sizler için saydığımız bu nedenlerin çözümünü Modern Dekor sunuyor. Yapay çiçek uygulamaları için Modern Dekor ile görüşebilirsiniz.

2- Gül Duvar

Modern Dekor, gül duvarı uygulamasıyla Adana’dan Türkiye’nin tüm illerini renklendiriyor. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle gül duvar, bulunduğu alanın daha zarif ve şık olmasını sağlıyor. Gerçek gül görünümüyle estetik bir görüntü yaratırken günümüzde yaygın olarak kullanılan çiçek dekorasyonları arasında yer alıyor. Gerek sade güllerle gerek ise güllerle birlikte yeşil bitkilerle aranjman edilebilir. Modern Dekor profesyonel ekibi ile tamamen kişiye ve konsepte özel olarak uygulamaktadır. Uzman tasarım ekibi düşündüğünüz alanlara dijital ortamda tasarım yapar ve diğer tüm ekip alanınıza tasarımı özenle işler. Bu sayede yapay çiçek uygulaması Adana’dan Türkiye’nin her iline her boş alanı renklendirir. Boş kalan ve değerlenmesi gerektiğini düşündüğünüz tüm alanlar için yapay çiçek dekorasyon uygun fiyat avantajıyla Modern Dekor’da bulabilirsiniz.

Neden Gül Duvar Tercih Etmeliyim?

Gül duvarı uygulamasını tercih etmeniz için çokça neden sayabiliriz. Fakat estetik görüntü, huzurlu bir yaşam alanı ve yaydığı enerji listenin en üst sırasında yer alır. Uygulanan alan bir işletmeyse müşteri potansiyelini arttırabilir ve müşterilerin daha huzurlu bir alanda yer almasını sağlar. Uygulanan alan bir ev ya da ofis ise daha huzurlu ve doğayı ayağınıza getirmiş hissiyle bir yaşam alanı sağlar. Uygulanan gül duvarları, işletmeler için reklam ve tanıtım olarak da kullanılabilir. Fotoğraf severlerin büyük ilgisini çeker. Saydığımız tüm olanağı Modern Dekor sizlere sunuyor.

3- Yapay Ağaç

Yapay ağaç modellerini günümüzde iç ve dış mekanlarda sıkça görebiliriz. Yapay ağaç fiyatları Modern Dekor’da size özel indirimlerle satılmaktadır. Gerçek ağaçlardan farksız yapay ağaçlar işletmelerde ve evlerinizin köşesinde doğayla iç içe olmanın avantajını sunuyor. Yapay ağaçlar uzun ömürlü ve bakım gerektirmedikleri için sıkılmayacağınız bir atmosfer yaratır. Modern Dekor’da yapay ağaç çeşitleri çok olduğu için alanlarınıza yakışacak en güzel ağaç modellerini uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Şehrin kaosundan uzak bulunduğu alanlara doğayla baş başa hissiyatını verdiğini de belirtmeden geçmek istemiyoruz.

Neden Yapay Ağaç Almalıyım?

Yapay ağaçlar bakım ve kullanım açısından en zahmetsiz ürünlerdir. Kullanımı uzun ömürlü olduğu için sürekli ilk günkü tazeliğini ve canlılığını korur. Yapay ağacı istediğiniz her alana konumlandırabilirsiniz. Evinizde ya da işletmenizde uygun fiyat yapay ağaç modeli istiyorsanız Modern Dekor’un profesyonel ekibi tarafından hazırlanan yüzlerce çeşit yapay ağaç modellerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Yapay Çiçek Dekorasyonu Avantajları Nedir?

Yapay çiçek dekorasyonu yaptırmanın avantajlarının en başında görsel ve huzurlu bir yaşam alanı geliyor. Modern Dekor uygun fiyatlı yapay çiçek dekorasyon uygulamalarını sizlere sunuyor. Doğal bir görüntü ve ferah bir atmosfer sağlar. Müşteri potansiyelini artıracağı gibi doğayla iç içe olmanıza imkan verir. Yapay çiçek dekorasyon 2024 yılında popülerliğini arttırdığı gibi Modern Dekor her alana özel olarak profesyonel ekibi ile çalışmaktadır. Özel spreyleri sayesinde toz bezine gerek kalmadan kolayca temizliğini yapabilirsiniz. Uygulama çeşitleri ve detaylı bilgi için https://www.moderndekor.com.tr ile görüşmeyi unutmayın!







