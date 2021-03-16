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Moderna’nın Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı

16.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Moderna’nın Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, koronavirüse karşı geliştirdiği aşının çocuklar üzerindeki etkinliğini test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilaç şirketlerinin aşı geliştirme çabaları sürerken ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı çocuklar üzerinde denenmeye başladı.

Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının çocuklar üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlandığı belirtilerek, 12 yaşından küçük çocuklara ilk dozların yapıldığı bildirildi.

İLK OLARAK ÇOK AZ DOZDA AŞI UYGULANACAK

KidCOVE olarak adlandırılan klinik deney kapsamında Moderna aşısı, ABD ve Kanada’da 6 ay ile 11 yaş arasında yaklaşık 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek. Ulusal sağlık enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada, 11 yaşındaki çocuklar ile başlanan aşı denemesi, deneyin başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı uygulanması ile devam edecek. Çalışmada, ilk olarak çok az dozda aşı uygulanacak ve her testte doz miktarı artırılarak aşının etkinliği test edilecek.

Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel tarafından yapılan basın açıklamasında, "ABD ve Kanada’daki sağlıklı çocuklarda mRNA-1273’ün denemelerine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu pediatrik çalışma, Covid-19 aşımızın belirlenen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmemize yardımcı olacak” dedi.

ÇOCUKLARDA DENENEN TEK AŞI MODERNA DEĞİL

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının da çocuklar üzerindeki etkililiğini ve bağışıklık tepkisini değerlendirmek için 6 ile 17 yaşları arasında toplamda 300 gönüllü üzerinde denemeler başlatılmıştı.
Oxford/AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısı da çocuklara uygulanıyor. Johnson & Johnson da koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 12 ila 18 yaş arasındaki kişilerde denenmesine yönelik planlarını açıklamıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz yıl Aralık ayında Moderna’nın Covid-19 aşısının yetişkinlerde kullanımına izin vermişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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