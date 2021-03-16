Moderna’nın Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı

Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının çocuklar üzerindeki etkinliğinin test edilmeye başlandığı belirtilerek, 12 yaşından küçük çocuklara ilk dozların yapıldığı bildirildi.

İLK OLARAK ÇOK AZ DOZDA AŞI UYGULANACAK

KidCOVE olarak adlandırılan klinik deney kapsamında Moderna aşısı, ABD ve Kanada’da 6 ay ile 11 yaş arasında yaklaşık 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek. Ulusal sağlık enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada, 11 yaşındaki çocuklar ile başlanan aşı denemesi, deneyin başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı uygulanması ile devam edecek. Çalışmada, ilk olarak çok az dozda aşı uygulanacak ve her testte doz miktarı artırılarak aşının etkinliği test edilecek.

Moderna’nın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Stephane Bancel tarafından yapılan basın açıklamasında, "ABD ve Kanada’daki sağlıklı çocuklarda mRNA-1273’ün denemelerine başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu pediatrik çalışma, Covid-19 aşımızın belirlenen yaş aralığındaki çocuklar üzerinde güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmemize yardımcı olacak” dedi.