Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı: Ukrayna'nın her yeri savaş

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'dan komşu ülkelere göç yaşanırken, Moldova'da yaşayan bir grup Türk de Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak, ülkelerine dönmek istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla geçen hafta Moldova'ya gidenler ile Türk yatırımcının fabrikasında çalışanların bulunduğu 31 kişilik grup, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi.

Moldova'dan tahliye edilenler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gruptaki Pınar Apak Kalkan, 1 hafta önce grup olarak Moldova'ya gittiklerini söyledi. Sınır kapısında pasaport işlemleri yapılan grup, İstanbul'a hareket etti.

''UKRAYNA'NIN HER YERİ SAVAŞ''

Bununla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Edirne'ye gelen vatandaşlar, “Ukrayna'da büyük savaş var. Ukrayna'nın her yeri savaş” açıklamasında bulundu.

(DHA-İHA)

