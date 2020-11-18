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Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

18.11.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

İçindekiler

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının İş Alanları Nelerdir?
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Dersleri Nelerdir?
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının Maaşları Nasıldır?
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Geleceği Nasıldır?

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü, moleküller ile ilgili olacak şekilde canlıların davranışlarını ve bu davranışların algılanması ile açıklamasına yönelik incelemeler gerçekleştiren akademik bir bölümdür. Bölüm için kariyer fırsatları, hem kamu hem de özel sektörde çeşitlilik gösterir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü alanında kanser, yaşlanma ve dejeneratif hastalıklar gibi önemli sorunların çözümüne katkıda bulunan araştırmalar yapılır. Son dönemlerde özellikle üniversitelerde bu bölümü tercih edecek öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Peki moleküler biyoloji ve genetik nedir, iş imkanları nelerdir? Bölüm hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?

Bu bölümün amacı, canlı bir hücrenin ortamındaki moleküllerin işlevleri ve bunların karşılıklı ilişkisidir. Diğer bir deyişle bölüm; canlıların hem birbirleri ile hem de cansız olan çevreleri ile ilişkilerini irdeler.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, teknolojinin gelişmesi ile birlikte beraberinde getirdiği bilim çalışmaları sayesinde önemi daha da artan bir çizgiye sahiptir. Bölüm; virüslerin, basit mikroorganizmaların ve dahası insanların moleküler temelleri ile ilgilenilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik günümüz ve geleceğin sorunlarına çözüm noktasında oldukça iyi bir seçenektir. Pek çok araştırmacı genler ile ilgili yapmış oldukları araştırmalar neticesinde, bu genlerin yerlerini saptamak ve nihayetinde canlı olan sistemlerdeki işlevlerini belirlemek amaçlı çalışmalar yapar. Gelişmiş olan ülkelerin en kıymet verdiği bölümlerden bir tanesi olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, gün geçtikçe bilinirliği ve önemi daha da artan bölümler arasındadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının İş Alanları Nelerdir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları pek çok alanda mevcuttur. Bölümden mezun olanlar ister özel sektörde isterse de kamu kuruluşlarında çalışabilir. Genel olarak bu bölüme ilişkin iş imkânları şu şekilde sıralanabilir:

  • Alınan farmakolojik eğitim sonucu ilaç firmalarında çalışma imkanı vardır.
  • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri en sıklıkla tercih edilen istihdam alanıdır. Bu hastaneler için Moleküler Biyoloji bölümü oldukça önemlidir.
  • Tüp bebek merkezleri de çalışılacak alanlar içerisinde sıklıkla tercih edilir.
  • Kök hücre merkezlerinde istihdam sağlanabilir.
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde de yine Moleküler Biyoloji alanında çalışma fırsatı sağlanabilir.
  • Biyoteknoloji Araştırma Merkezleri de bölüm ile doğrudan alakalı olan çalışma merkezleri içerisinde yer alır.
  • Bölüm mezunlarının öğretmenlik yapma şansları da vardır. Bu kapsamda, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi alanlarında eğitimci olunabilir. Öğretmenlik yapmak isteyen bir Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu, kamuda istihdam sağlamak isterse KPSS sınavına girmelidir. Özel eğitim sektöründe ise KPSS şartı yoktur. Özel kurumlarda dca aynı bölümler özelinde öğretmenlik yapma fırsatı bulunabilir.

İlgilendiği alan bakımından yoğun ve sürekli gelişmeye açık olan bu bölüme dair istihdam olanakları oldukça fazladır. Hem yurt içi hem de yurt dışı olacak şekilde farklı iş noktaları da seçilebilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Dersleri Nelerdir?

Moleküler biyoloji ve genetik dersleri toplamda 8 ara dönemde verilir. Eğitimin süresi toplam 4 yıldır. Üniversite sınavında MF puan türünden alım yapan bu bölümün dersleri ise genel olarak şu şekildedir;

  • Genel Biyoloji
  • Genel Kimya
  • Moleküler Genetik
  • Kök Hücre Bilgisi
  • Biyoinformatik
  • Hücresel ve Moleküler Fizyoloji
  • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  • Mikrobiyoloji
  • Genomiks ve Proteomiks
  • Genomik ve Genetiğin Biyoetiği
  • İmmunoloji
  • Analiz
  • Fizik
  • Organik Kimya
  • Moleküler Hücre Biyolojisi
  • Nörogenetik

Yoğun bir eğitim sürecinin yanında akademik bir İngilizce yeterliliğinin var olması gerekir. Çünkü pek çok araştırmanın kaynağı yabancı dildeki bilimsel çalışmalardır. Bu nedenle eğitimin daha ilk yılından itibaren İngilizce’nin ağırlıklı olduğu bir eğitim sunulur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının Maaşları Nasıldır?

Moleküler biyoloji ve genetik maaş aralıkları ilk etapta 3500-4000 TL civarında seyreder. Deneyimin oldukça önemli olduğu bu bölümde, biyoloji ve genetik mühendisleri zamanla 10.000 ile 12.000 TL arasında maaş alabilir. Aynı şekilde biyologlar da deneyimleri arttıkça aynı maaş opsiyonlarına sahip olabilir.

Tamamen deneyim, gelişim ve eğitim ile doğru orantıda artacak Moleküler Biyoloji ve Genetik maaşları yükselen bir ivmede seyredecektir. Yurt dışında çalışma imkanında ise daha yüksek meblağlardan bahsetmek mümkündür. Genetik mühendislerinin yurt dışındaki maaşları ise 7.000$ ile 12.000$ arasında değişir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Geleceği Nasıldır?

Moleküler Biyoloji ve Genetik, sürekli artan tüm teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındıran bir bölümdür. Direkt bilim ile ilgilenen bölümde teknoloji ve inovasyonun da eşgüdümlü iletişimini baz alırsak; sürekli gelişim gösteren bir bölüm olduğundan bahsetmek yanlış olmaz.
Yurtdışındaki özel üniversiteler bu bölüm için daha büyük atılımlarda bulunur. Özellikle yurtdışı bağlantılı eğitimler ile bu süreci destekleyen üniversiteler, bölümün geleceği hakkında daha fazla söz sahibidir. Hem özel hem de devlet üniversitelerin bu bölüme öğrenci kabulü için istedikleri puanlar da oldukça yüksektir. Belirli bir seçim kıstası tutulması, bölümün zorluğundan kaynaklanır. Ancak zor bir bölüm olmasına rağmen, yakın gelecekte önü en fazla açık olan akademik eğitim bölümleri arasındadır.
Canlılar var olduğu sürece, üzerlerinde yapılacak olan çalışmalar da var olacaktır. Bu nedenle Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü çalışmalarının da önemi giderek artacaktır. Üniversite tercihlerinde de önemli bir yere sahip olan bölümü tercih edenlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır.

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