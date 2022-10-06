HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Monaco-Trabzonspor maçından notlar

Monaco-Trabzonspor maçından notlar

06.10.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, ligde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı

MONACO (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Fransa'nın Monaco takımına konuk olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de en son oynadığı Yukatel Kayserispor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunma ve orta alanda değişiklikler yaptı. Avcı, savunmada Hugo'yu yedek kulübesine çekerken Denswil'i stoperde Bartra ile oynattı.

Orta alanda ise Bakasetas ve Abdülkadir Ömür yedek oyuncular arasında yer alırken Yusuf Yazıcı ve Bardhi 11'de kendilerine yer buldu.

- Yusuf Yazıcı ilk kez 11'de

Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, ilk kez 11'de forma giydi.

İlk olarak 9 Eylül'de Macaristan'da Ferencvaros takımı karşısında sonradan oyuna dahil olarak forma giyen ancak sakatlanan bordo-mavili futbolcu, son yapılan Yukatel Kayserispor maçının da son 26 dakikasında görev yapmıştı.

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ilk defa 11'de sahaya çıktı.

- Trabzonspor taraftarları çoğunlukta

Monaco taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken bordo-mavililer, takımlarını yalnız bırakmadı.

Geniş boşlukların olduğu tribünlerde hemen hemen her bölümde bordo-mavili taraftarların yer alması dikkati çekti.

Karşılaşma öncesinde stat etrafında ve bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bordo-mavili taraftarları Monaco deplasmanında bazı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fransa'ya gelerek karşılaşmayı izledi.

Trabzonspor'un eski oyuncularından Carl Medjani de takımın otelini ziyaret ettikten sonra karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşma öncesi Endonezya'daki futbol maçında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Fransa'ya geldiTrabzonspor, Fransa'ya geldi
Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'Bakan Koca duyurdu... 'Faaliyeti durduruldu'
Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Fransa monaco

En Çok Okunan Haberler

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

Uzun süredir görünmüyordu! Son hali inanılmaz

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

Erdoğan'dan Macron'a bomba teklif!

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.