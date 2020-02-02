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Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 22:03 | Son Güncelleme

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales: - "Uluslararası kuruluşlar nezdinde, noter onaylı vekaletnamemin ve askerlik hizmet defterimin kayıp edilmesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, mayısta düzenlenecek seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılması için gerekli belgelerin, geçici hükümet yetkililerinin sorumluluğunda çalındığını savundu.

Morales, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bolivya'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere milletvekili veya senatör adayı olabilmesi için gerekli işlemleri yapması adına vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa'nın hapse girmesini anımsattı.

Hermosa'ya verdiği vekaletin ve adaylık başvurusu için gereken askerlik hizmet defterinin kaybolması hakkında uluslararası kuruluşlar nezdinde suç duyurusunda bulunacağını bildiren Morales, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuruluşlar nezdinde, noter onaylı vekaletnamemin ve askerlik hizmet defterimin kayıp edilmesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Bizim gözümüzü korkutmak istiyorlar ancak başaramayacaklar. Sorumlularının (Bolivya Hükümet Bakanı) Arturo Murillo ve Albay Ivan Rojas'ın olduğu bu ileri derece hırsızlık hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu baskı karşısında bütün Bolivya halkından sorumluluk sahibi ve birlik olmalarını talep ediyorum."

Morales, tutuklanan avukatına ilişkin, "Bolivya'da adalet, diktatörlüğe bağlı. Vekilim Patricia Hermosa'yı hapse attılar. Tamamen yasadışı şekilde, hiçbir kanıt ve yasal dayanak olmadan eski kamu görevlilerini özgürlüğünden mahrum bırakıyorlar. Belgelerimi de geri vermediler." ifadelerini kullandı.

Belgelerin kaybolmasına ilişkin hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

- Hermosa, "terörizm ve ayaklanma" suçları nedeniyle gözaltına alınmıştı

Morales'in, genel seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılabilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa, cuma günü Bolivya'da Morales'in de suçlandığı, "terörizm ve ayaklanma" suçları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Morales'in istifasının ardından kurulan geçici kabinenin Hükümet Bakanı Arturo Murillo, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, elindeki kelepçeleri göstererek, Morales'i hapse atmak için beklediğini söylemişti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemişti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Morales, siyasi sığınma amacıyla 12 Aralık 2019'da Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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