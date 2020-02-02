Morales, meclis üyeliği adaylığı için gerekli belgelerin kaybolmasına tepkili

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, mayısta düzenlenecek seçimlere meclis üyesi adayı olarak katılması için gerekli belgelerin, geçici hükümet yetkililerinin sorumluluğunda çalındığını savundu.

Morales, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bolivya'da 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere milletvekili veya senatör adayı olabilmesi için gerekli işlemleri yapması adına vekalet verdiği avukatı Patricia Hermosa'nın hapse girmesini anımsattı.

Hermosa'ya verdiği vekaletin ve adaylık başvurusu için gereken askerlik hizmet defterinin kaybolması hakkında uluslararası kuruluşlar nezdinde suç duyurusunda bulunacağını bildiren Morales, şunları kaydetti:

"Uluslararası kuruluşlar nezdinde, noter onaylı vekaletnamemin ve askerlik hizmet defterimin kayıp edilmesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Bizim gözümüzü korkutmak istiyorlar ancak başaramayacaklar. Sorumlularının (Bolivya Hükümet Bakanı) Arturo Murillo ve Albay Ivan Rojas'ın olduğu bu ileri derece hırsızlık hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu baskı karşısında bütün Bolivya halkından sorumluluk sahibi ve birlik olmalarını talep ediyorum."