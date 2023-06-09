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Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri neler? PC, Xbox, PlayStasion...

09.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mortal Kombat 1 oyunun çıkış tarihi belli oldu. Oyunun fragmanının ardından şimdi de ilk oynanış videosu şirket tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre oyun farklı bir evrende geçecek ve bilinen karakterlerin farklı hayat hikayelerine odaklanacak. Oyun PC, Xbox Series X, PlayStation 5 ve Nintendo Switch'te oynanabilecek. Peki, Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar...

Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri neler? PC, Xbox, PlayStasion...

Mortal Kombat 1 oyunun ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk oynanış videosunun yayımlanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında Mortal Kombat 1 sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

MORTAL KOMBAT 1 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023'te çıkacak.

Mortal Kombat 1 oyunu PC dahil olmak üzere Xbox Series X, PlayStation 5 ve Nintendo Switch'te oynanabilecek.

MORTAL KOMBAT 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mortal Kombat 1'in sistem gereksinimlerine ilişkin açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Öte yandan Mortal Komat 1'in yeni dövüş sistemi ve yeni oyun modlarına ev sahipliği öğrenildi.

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mortal kombat

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