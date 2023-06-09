Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri neler? PC, Xbox, PlayStasion...

Mortal Kombat 1 oyunun ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk oynanış videosunun yayımlanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında Mortal Kombat 1 sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Mortal Kombat 1 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

MORTAL KOMBAT 1 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023'te çıkacak.

Mortal Kombat 1 oyunu PC dahil olmak üzere Xbox Series X, PlayStation 5 ve Nintendo Switch'te oynanabilecek.

MORTAL KOMBAT 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mortal Kombat 1'in sistem gereksinimlerine ilişkin açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Öte yandan Mortal Komat 1'in yeni dövüş sistemi ve yeni oyun modlarına ev sahipliği öğrenildi.

