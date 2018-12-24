Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de hatırlayacağı üzere Mortal Kombat 11 kısa süre önce tanıtılmıştı. Serinin son oyunları gibi NetherRealm Studios imzası taşıyacak olan yapım için sistem gereksinimleri de belli oldu.

Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz veya AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 veya AMD Radeon R9 270

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB / AMD Radeon R9 290 veya RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Açıkçası Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri için makul seviyede diyebiliriz. Sadece RAM miktarının 8GB olması, biraz yüksek sayılabilir. Malum hala günümüzde 4GB RAM’e sahip pek çok dizüstü PC bulunuyor. O yüzden minimumda istenen 8GB RAM biraz fazla.