Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de hatırlayacağı üzere Mortal Kombat 11 kısa süre önce tanıtılmıştı. Serinin son oyunları gibi NetherRealm Studios imzası taşıyacak olan yapım için sistem gereksinimleri de belli oldu.
Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Minimum:
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-750, 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz veya AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 veya AMD Radeon R9 270
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Önerilen:
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 10
İşlemci: Intel Core i3-2100, 3.10 GHz / AMD FX-6300, 3.5 GHz veya AMD Ryzen 5 1400, 3.2 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB / AMD Radeon R9 290 veya RX 570
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Açıkçası Mortal Kombat 11 sistem gereksinimleri için makul seviyede diyebiliriz. Sadece RAM miktarının 8GB olması, biraz yüksek sayılabilir. Malum hala günümüzde 4GB RAM’e sahip pek çok dizüstü PC bulunuyor. O yüzden minimumda istenen 8GB RAM biraz fazla.
Öte yandan oyunun konsol versiyonlarından portlanacağını da hatırlatalım. Yani yapımcılar PC için sıfırdan emek harcamayacaklar. Mortal Kombat 11’in PC versiyonu QLOC tarafından portlanacak.
Elbette söz konusu port bir oyun olduğunda, ister istemez optimizasyon sorunları da ortaya çıkacaktır. Fakat bunlar sonradan gelecek olan yamalar ve güncellemelerle düzeltilebilir.
Dip not olarak hatırlatalım. Mortal Kombat 11 dört platform için de 23 Nisan’da raflardaki yerini alacak.
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