HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı! Talimatı kimden aldığını itiraf etti! "Maddi durumu bir anda iyileşti"

MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı! Talimatı kimden aldığını itiraf etti! "Maddi durumu bir anda iyileşti"

09.03.2024 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu sonucunda yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerine ulaşıldı. MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayberk'in ekibindeki diğer isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

MOSSAD ajanlarının ifadeleri ortaya çıktı! Talimatı kimden aldığını itiraf etti! "Maddi durumu bir anda iyileşti"

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

TALİMAT VICTORIA'DAN

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.
Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

Ekran Alıntısı

ÖDEMELERİ NASIL ALDI?

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad’da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.

TEK TEK İTİRAF ETTİLER

Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'nın o ilçesine lapa lapa kar yağdı! Adana'nın o ilçesine lapa lapa kar yağdı!
Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "Ben olsam emin olun istifa ederim"Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "Ben olsam emin olun istifa ederim"
Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorumSinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum
Anahtar Kelimeler:
MİT Mossad itiraf
En Çok Okunan Haberler
'Burcu Köksal' tartışmalarına isim vermeden Yavaş da katıldı!

'Burcu Köksal' tartışmalarına isim vermeden Yavaş da katıldı!

12 yıl sonra gelen ilk!

12 yıl sonra gelen ilk!

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

''Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncu''

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Sinan Oğan İYİ Parti adayına destek için sahaya indi: Buna inandığım için yapıyorum

Türkiye'nin gözü İstanbul'da! CHP'nin masasındaki son anket açıklandı: "Fark daha fazlaydı"

Türkiye'nin gözü İstanbul'da! CHP'nin masasındaki son anket açıklandı: "Fark daha fazlaydı"

Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! İfadeleri ortaya çıktı

Eylem Tok'un oğluyla aynı araçtaydılar! İfadeleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.