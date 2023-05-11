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  4. Moto kuryenin şovu kötü bitti! Saniyeler sonra...

Moto kuryenin şovu kötü bitti! Saniyeler sonra...

11.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da trafikte motosikleti şaha kaldıran kuryenin geçirdiği kaza kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kullandığı motosikleti şaha kaldıran kurye, saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi istikametine seyreden O.D. (19) kullandığı motosikleti şaha kaldırdı. Saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden O.D. kaza yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan O.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücü O.D.’nin motosikleti şaha kaldırdığı esnada kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Tekirdağ Çorlu kaza

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