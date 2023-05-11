Moto kuryenin şovu kötü bitti! Saniyeler sonra...

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi istikametine seyreden O.D. (19) kullandığı motosikleti şaha kaldırdı. Saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden O.D. kaza yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan O.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücü O.D.’nin motosikleti şaha kaldırdığı esnada kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı. (İHA)

