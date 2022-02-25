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Motokurye ile kadın sürücü kavga etti, o otomobili için endişelendi! "Arabama vuruyorlar ya, polis!"

25.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kendisine yol vermediği için yanına gittiği kadın sürücü tarafından saldırıya uğrayan motokurye, karşılık vermeye başlayınca tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar olay yerinde bulunan başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Olaya müdahale etmek yerine kayıt alan şahsın, motokuryenin kadın sürücüyü otomobilinin kaputuna itmesiyle endişeye kapılarak, "Arabama vuruyorlar ya! Polis!" demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olay Ahimesut Bulvar'ı üzerinde yaşandı. Yolda motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü.

TEKME VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER

Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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