Motokurye ile kadın sürücü kavga etti, o otomobili için endişelendi! "Arabama vuruyorlar ya, polis!"

Antalya'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olay Ahimesut Bulvar'ı üzerinde yaşandı. Yolda motosikleti ile ilerleyen motokurye, önde giden otomobilin sürücüsü ile yol vermeme meselesi yüzünden tartıştı. Kırmızı ışıkta duran ve aracından inen kadın sürücü ile yanına gelen erkek motokuryenin tartışması kavgaya döndü.

TEKME VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER

Kadın sürücü, "Hava yağışlı, 1 saattir yol istiyorum, sen yol vermiyorsun" diyerek tepki gösteren kuryeye eliyle vurdu. Kuryenin de karşılık vermesi üzerine iki taraf tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Kurye ve sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Öte yandan kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde iki tarafın tartışması ve birbirlerine vurması yer aldı. Motokurye ve kadın sürücü birbirlerinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı.

DHA

