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  4. Motokurye'nin kahreden sonu! 'Yol verme' kavgasında canından oldu...

Motokurye'nin kahreden sonu! 'Yol verme' kavgasında canından oldu...

07.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki motokurye Samet Özel, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya girdiği 3 kişi tarafından bıçaklandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kadar giden Özel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Motokurye'nin kahreden sonu! 'Yol verme' kavgasında canından oldu...

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesi Etlik semtinde meydana geldi. Samet Özel, motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özel'e saldırdı. Darbedilerek, bıçaklanan Özel, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakındaki hastaneye giden Özel, buradaki ilk müdahalesinden sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özel, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

'CAN ALMAK BU KADAR BASİT OLMAMALI'

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Samet Özgül’ün ağabeyi Esat Özgül, olayın trafikteki tartışma sonucu yaşandığı bilgisine sahip olduğunu söyleyerek, "Kendisi motorlu kurye, önüne kırarak önünü kesiyor 3 kişi. 2'si baba ve oğlu, 1'i de babanın arkadaşı. 3’ü de iner inmez yumruk atarak darbetmeye odaklanıyor. Darbettikten sonra yatırıp birisi boğazına bıçak darbesi vuruyor. Orada kardeşim, can havliyle hastaneye koşarak kendini kapının önüne baygın olarak bırakıyor. Can almak bu kadar basit olmamalı, diye düşünüyorum. Mesaisi bitmişti, benim yanıma gelecekti. Gelemedi, ulaşamadım zaten. Hiçbirini tanımıyor. Sadece trafikte olan tartışma yüzünden yolunu keserek durduruyorlar. Zaten alkolün etkisinde oldukları söyleniyor" dedi.

'SON HALİNİ GÖRMEMİZ ÇOK BÜYÜK BİR ACI'

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Samet Özel'in arkadaşı Oğuzhan Yılmaz ise olaydan kısa süre önce Samet Özgül ile birlikte olduklarını dile getirip, "Bıraktıktan 1-2 saat sonra bunun olduğunu bilmek, son halini görmemiz çok büyük bir acı. Böyle bir şekilde kaybetmemiz çok büyük bir acı ve bu tarz canilerin böyle şeyleri sanki çok rahat bir şey yapar gibi yapıp bırakıp kaçmaları daha büyük bir sorumsuzluk" diye konuştu. (DHA) 

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Motokurye

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