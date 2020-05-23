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  4. Motora 3 kişi binen, kısıtlamadan habersiz yabancı uyruklu şahıslar pes dedirtti

Motora 3 kişi binen, kısıtlamadan habersiz yabancı uyruklu şahıslar pes dedirtti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve motosiklete 3 kişi binen yabancı uyruklu şahıslar polis ekiplerine yakalandı.

Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlaması önlemleri kapsamında kentin en işlek caddeleri bariyerlerle kapatılarak polis ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Kısıtlamadan habersiz olduğunu iddia eden yabancı uyruklu şahıslar ise motorun üzerinde 3 kişi seyahat ettikleri esnada polis ekiplerine yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar, alışveriş için kent meydanına geldiklerini ve kısıtlamadan habersiz olduklarını söylediler. Şahıslar, motosiklete 3 kişi binmemeleri konusunda ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen şahısların 3 kişi motora binmeye çalışması ise dikkat çekti.

(İHA)

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