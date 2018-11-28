Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Zile ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Dutlupınar Mahallesi Yozgat Caddesi'ndeki oto yıkamacının önünde Tayfun Eryılmaz'a ait park halindeki motosiklet çalındı.

Eryılmaz'ın şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlığın gece saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

İş yerinin önüne 3 kişinin geldiğini belirten Eryılmaz, "İkisi gözetleme yapıyor. Önce keşif turu atıyorlar. Bunları güvenlik kameralarını izledikten sonra görüyoruz. Motosiklette herhangi bir kilit var mı diye kontrol ediyorlar. Üçüncü kişi motosikleti iterek götürüyor." dedi.

Bu arada, hırsızlık bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen 3 kişinin bir süre etrafı inceledikten sonra ayrılması, daha sonra tekrar gelen şüphelilerden birinin park halindeki motosikleti alarak uzaklaşması yer alıyor.

