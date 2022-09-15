Motosiklet hırsızlığının ardından çıkan gerçek şaşkına çevirdi! Güvenlik kamerasına anbean yansıdı, kıskıvrak yakalandı

Bolvadin ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayında hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalanırken motosiklet sahibine teslim edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Hayret ettiren gerçek ise polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesi üzerine ortaya çıktı; görüntülerde motosikleti kadın kıyafetiyle çalan S. C. K.'nın erkek olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜLER İNCELEMEYE ALINDI

Emrullah Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve motosikleti sürükleyerek götürdüğü belirlendi.

TANINMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.C.K. adlı erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi. Şüpheli S.C.K., kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.C.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde siyah kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve kısa süre sonra da motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

(DHA)

