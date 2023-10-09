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Motosiklet sürücülerine denetim! Didik didik arandılar...

09.10.2023 01:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim yapıldı. Uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

Motosiklet sürücülerine denetim! Didik didik arandılar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletli sürücülere yönelik Beşiktaş, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar’da sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçilerin katıldığı uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

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Durdurulan motosikletler didik didik aranırken, sürücü ve yanında bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri üst araması yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul motosiklet

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