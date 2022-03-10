Motosiklet ve scooter yasağı var mı? Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da motosiklet ve scooter yasaklandı mı?

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Asgari oranda personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı ifade edildi. Peki İstanbul'da motosiklet ve scooter yasaklandı mı?

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAĞI VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı önlemleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamada, ''Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." dedi.

MOTOSİKLET VE SCOOTER 19:00'DAN SONRA YASAK

Yerlikaya ayrıca motosiklet ve scooterlara da değinerek "Motosiklet ve scooterların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı'' ifadesini kullandı.

Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanların da önceki gün olduğu gibi 11 Mart 2022 Cuma gününde de izinli olacağını ifade etti.



