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Motosikletiyle aracın altında kaldı! Feci anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 11:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan motosiklet, aracın altında kaldı. Motorcunun aracın altına sıkıştığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte saniye saniye kayda alınan kazada motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı o anlar...

Kaza, Nizip ilçesi Prof. Cahir Tanyol Caddesi ile Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı araç, Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir halindeyken Hastane Caddesi istikametinden gelen 27 NS 406 plakalı Ömer Faruk A. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıktı.

MOTOSİKLETİ GÖRMEDİ

Bir anda önüne çıkan motosikleti göremeyen araç sürücüsü motosiklete çarparak durabildi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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ÇEVREDEKİLER KURTARMAYA ÇALIŞTI

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Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için aracı kaldırmaya çalışma anları da görüntülerde yer aldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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