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Motosikletli gaspçılar yakayı ele verdi! Arkasından koştular ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta iki kapkaççının bir kadının çantasını çalıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletli kişiler kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Motosikletli gaspçılar yakayı ele verdi! Arkasından koştular ama...

Olay, 30 Ekim sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi 1377. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kadının yürüdüğü anlarda motosikletli 2 kişi arkasından yaklaştı. Kadının elindeki çantayı çalan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar ve kapkaça uğrayan kadın hırsızların arkasından koştu.

YAKALANDILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletli 2 kapkaççı yakalanarak gözaltına alındı.

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ARKASINDAN KOŞTULAR

Yaşanan kapkaç anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle gelen 2 kişinin, kadının çantasını alıp kaçtığı ve çevredeki vatandaşlarla kapkaça uğrayan kadının arkasından koştuğu görülüyor.

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DHA

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