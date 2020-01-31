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Motosikletlilerden Yunan milletvekiline Türk bayraklı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:49 | Son Güncelleme

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Beyoğlu’nda 40 metrekarelik bayrak açarak, Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasını protesto etti.Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk bayrağının Yunan Milletvekili Ioannis Lagos tarafından Avrupa Parlamentosunda yırtılmasını protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Beyoğlu’nda 40 metrekarelik bayrak açarak, Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasını protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi bir grup, Türk bayrağının Yunan Milletvekili Ioannis Lagos tarafından Avrupa Parlamentosunda yırtılmasını protesto etti. Beyoğlu Tepebaşı’nda bir araya gelen grup, 40 metrekarelik Türk bayrağını açıp, İstiklal Marşı’nı okudu. Yunan milletvekiline sessiz bir şekilde tepki gösteren grup, bu eyleme tepkiyi Yunan halkının vermesi gerektiğini belirtti.

İstiklal Marşı’nın ardından toplanan grup adına bir açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan Türkiye Motosiklet Platformu Genel Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtarak tüm dünyanın tepkilerini üzerine çeken Yunan milletvekili Lagos, hepimizi derinden yaralamıştır. Bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir, gururudur. Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında Yunan denize döküldükten sonra bile, çetin savaşlardan sonra bile İzmir’deki köşküne geldiği zaman; yere serilen Yunan bayrağına basması istendiğinde ’Bir bayrak, bir ülkenin onurudur, şerefidir’ diyerek bunu kabul etmemiş. O bayrağın katlanılarak yerine konulmasını istemiştir. Biz atalarımızdan böyle gördük, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu yapılan çok talihsiz bir şeydi. Fakat hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu iki komşu ülkenin dostluklarına zarar getirmeyecektir. Böyle bir provokasyon ve böyle bir ırkçı hareketin karşısında biz sadece burada olduğu gibi duruşumuzu sergiliyoruz, sessiz bir protesto yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından grup toplu fotoğraf çekiminin ardından dağıldı.

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