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Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:30 | Son Güncelleme

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portresi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.

TAHMİN EDİLENİN ÜZERİNDE BİR RAKAMA SATILDI

Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi. (AA)

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Wolfgang Amadeus Mozart Fransa 4 milyon avro Mozart'ın çocukluk portresi

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