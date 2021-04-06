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  4. MSB: 1 asker koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

MSB: 1 asker koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

06.04.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB: 1 asker koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı'ından yapılan açıklamada "Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, KOVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Asker Milli Savunma Bakanlığı

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